Amici Celebrities, grande novità per la quarta puntata: uno degli eliminati può tornare in gara, ecco chi è stato ripescato.

Amici Celebrities è giunto alla quarta puntata, e da questa sera ci saranno tante novità nel programma. La prima è l’esordio alla conduzione del talent di Michelle Hunziker, che ha preso il posto di Maria De Filippi, impegnata con Tu Sì Que VAles. Un’altra novità è che il programma da oggi andrà in onda di mercoledì, proprio per lasciare la prima serata del sabato allo show condotto da Belen Rodriguez. Ma la più grande sorpresa della serata è sicuramente la possibilità, per uno dei concorrenti già eliminati, di rientrare nel programma attraverso un ripescaggio: chi è tornato a gareggiare nella scuola di Amici Celebrities tra i 6 concorrenti usciti nelle scorse puntate? Ecco il suo nome.

Amici Celebrities, ecco chi è stato ripescato durante la quarta puntata

Amici Celebrities ha inserito una grande novità per la quarta puntata, ovvero la possibilità di ripescaggio per uno dei sei concorrenti eliminati nelle scorse puntate. A inizio trasmissione, sono entrati in studio gli eliminati Martin Castrogiovanni, Raniero Monaco di Lapio, Ciro Ferrara, Cristina Donadio, Joe Bastianich e Chiara Giordano. In sfida per un posto nella scuola sono finiti Joe Bastianich e Ciro Ferrara, scelti da una classifica di gradimento. I giudici Platinette, Ornella Vanoni e Giuliano Peparini scelgono l’ex calciatore napoletano, che può rientrare nei Bianchi, per la gioia dei compagni, e diventa addirittura immune, almeno per la prima prova.

Il pubblico è in visibilio per la decisione dei giudici, che hanno scelto di premiare la versione di ‘Malafemmena’ interpretata da Ferrara, rimandandolo nella scuola, in gara per la vittoria finale. Applausi e abbracci anche per gli altri ex concorrenti, che hanno dovuto abbandonare definitivamente le speranze di rientrare in gioco. Ma questo è solo l’inizio di una puntata che si presenta davvero infuocata e piena di colpi di scena ancora da scoprire.

Per rimanere aggiornato su Amici Celebrities, CLICCA QUI