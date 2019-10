Barbara D’Urso indossa un vestito troppo corto: è proprio per questo motivo che, dopo aver alzato la gamba, l’incidente ‘hot’ è inevitabile.

È sempre piena di impegni lavorativi, Barbara D’Urso. Eppure, nonostante questo, la conduttrice napoletana ha voluto concedersi una serata di svago. O, perlomeno, è quello che si deduce da una delle sue ultime foto pubblicate su Instagram. Come ben sapete, la giornalista è sempre molto attiva sui social. Tramite il suo accoun ufficiale, infatti, la D’Urso è solita condividere ogni momento della sua giornata con i suoi sostenitori. A partire, quindi, dai suoi impegni lavorativi e non. È proprio per questo motivo che, pochissime ore fa, si è lasciata immortalare prima di concedersi una serata libera. Tuttavia, ciò che cattura maggiormente l’attenzione dello scatto in questione è l’outfit che la conduttrice ha deciso di sfoggiare. Il suo vestito davvero troppo corto, infatti, fa ‘innamorare’ tutti. Attenzione però, perché quando alza la gamba..

Barbara D’Urso, vestito troppo corto: alza la gamba e…

Non è più una ragazzina, Barbara D’Urso. Eppure, la conduttrice vanta di una bellezza davvero smisurata. Tra palestra, danza e un’alimentazione corretta, la napoletana vanta di una forma fisica davvero incredibile. Quasi invidiabile, insomma. Lo testimoniano, non a caso, le numerose foto che, molto spesso, pubblica su Instagram. Ecco. L’ultima risale a qualche ore fa. Quando, prima di concedersi una serata in ottima compagnia e di totale libertà, la bella napoletana si lascia immortalare pochi istanti prima di uscire. Mostrando, così, il suo outfit. Curiosi di conoscerlo? Ve lo mostriamo nel dettaglio:

Con un incantevole vestito arancione abbinato ad un’incredibile pelliccia, senza alcun dubbio, la D’Urso ha ammaliato tutti. In effetti, è davvero impossibile resistere al suo fascino. Ma non solo. Perché, da come si può chiaramente vedere, il vestito che indossa è davvero troppo corto. È inevitabile, quindi, che, nell’alzare la gamba, la conduttrice mostri un po’ troppo.

