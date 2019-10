Addio a Beppe Bigazzi, volto noto de La Prova del Cuoco: su Instagram è spuntato il saluto commovente di Antonella Clerici.

Aveva 86 anni Beppe Bigazzi, il volto noto del programma La Prova del Cuoco. Era malato da tempo l’uomo a cui Rai Uno è stato molto legato. Era stato protagonista di una polemica sui gatti quando offrì una ricetta su come migliorare il sapore di quella carne: fu questo episodio a sanzionarlo ed a tirarlo fuori dal programma. Oggi è passato a miglior vita e l’ex conduttrice Antonella Clerici con un lungo post ha voluto omaggiarlo con una dedica davvero commovente. Ecco le sue parole.

Potrebbe interessarti anche:

Addio a Beppe Bigazzi, volto de La Prova del Cuoco: il saluto commovente di Antonella Clerici

E’ morto Beppe Bigazzi, volto noto de La Prova del Cuoco. L’ex conduttrice del programma di Rai Uno lo ricorda e lo saluta con un post sul suo profilo Instagram. “Quando ti ho sentito qualche sett fa ho capito che era un congedo definitivo” confessa la presentatrice.

“Ti ho conosciuto a UnoMattina e abbiamo portato al successo la Prova del Cuoco. Tanti anni insieme, indimenticabili. Tutto quello che oggi e’ di moda tu l’avevi scoperto gia’ negli anni 90. Eri avanti in tutto. Burbero dal cuore tenero. E io ti volevo bene, tanto.Mi mancherai.Si chiude un altro capitolo… ti abbraccio ricordando una delle tue celebri massime “la conoscenza fa la differenza”.Niente sara’ piu come prima. Non rimproverare troppo gli angeli se non cucinano con i prodotti giusti… sono imperfetti anche loro” sono le parole strappalacrime della Clerici.