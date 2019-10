Chiara Ferragni ha pubblicato una foto di lei da bambina insieme alla mamma: impossibile non notare la somiglianza impressionante.

Chiara Ferragni è una delle influencer più importanti al mondo, di sicuro la numero 1 in Italia. Il suo successo è davvero incredibile e ogni suo nuovo progetto è destinato a diventare importante. L’ultimo è stato il documentario sulla sua vita, ‘Chiara Ferragni – Unposted’, che ha letteralmente sbancato al botteghino. Ma non solo. Oltre a essere un’imprenditrice digitale di fama mondiale, Chiara è anche una ragazza semplice e molto legata alla sua famiglia. Qualche ora fa ha pubblicato una foto di lei da bambina, insieme alla mamma, Marina Di Guardo: impossibile non notare la somiglianza impressionante con una persona speciale della sua vita, ecco la foto.

Chiara Ferragni, la foto di lei da bambina con la mamma: somiglianza incredibile con Leone

Chiara Ferragni dà un’importanza primaria alla sua famiglia. L’influencer cerca di trascorrere più tempo possibile con il marito Fedez e con il piccolo Leone, e ha sempre detto di voler presto allargare la famiglia. Ma non è tutto. La Ferragni è anche molto legata ai suoi genitori e alle sue sorelle, che sono spesso con lei. Ieri l’influencer ha pubblicato un selfie insieme alla mamma, la scrittrice Marina Di Guardo, e subito dopo ha fatto un collage con una foto di tanti anni fa, sempre insieme alla sua mamma. Uno scatto in cui Chiara è una bimba di pochi anni.

La foto è stata pubblicata da una pagina dedicata a Chiara e prontamente ripostata dalla Ferragni. ‘Mamma e figlia’, recita la didascalia. In entrambe le foto Marina e Chiara sono vicine e sorridono, ed entrambe emanano un’incredibile tenerezza. Ma quello che salta agli occhi è l’impressionante somiglianza tra la ‘piccola Ferragni’ e Leone. I due sono praticamente identici, se non fosse per il fiocchetto che distingue la mamma dal piccolo. Beh, che dire, buon sangue non mente!

