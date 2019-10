Chiara Ferragni ha indossato una graziosa gonna davvero corta per un evento a cui ha preso parte, ma gli occhi dei suoi fan cadono lì: ecco dove.

Incantevole come sempre, Chiara Ferragni. Per un evento a cui ha preso parte, la bella influencer ha sfoggiato un outfit davvero sbalorditivo. Che, come tutti gli altri, non fa altro che risaltare ancora di più la sua particolare bellezza. Con una gonna davvero molto corta, la giovane moglie di Fedez avrà incantato praticamente tutti alla sfilata di moda. Perché, stando a quanto si evince dalle foto pubblicate su Instagram, è proprio a questo evento che, pochissime ore fa, l’influencer ha partecipato. Tuttavia, ciò che ha catturato l’attenzione del suo ‘particolare’ outfit è un dettaglio. Sapete di che cosa parliamo? Diamoci un’occhiata insieme.

Potrebbe interessarti anche:

Chiara Ferragni, gonna troppo corta per un evento: gli occhi di tutti finiscono proprio lì

Non è nemmeno tornato Fedez dalla sua avventura per Celebrity Hunted, che Chiara Ferragni è stata costretta ad allontanarsi per un impegno di lavoro. Poche ore fa, infatti, la bella influencer ha preso parte ad un’importante sfilata di moda di una nota azienda che produce capi d’abbigliamento intimi. Ed è proprio per quest’occasione che la giovane ragazza ha sfoggiato un outfit proprio adatto alla serata. Che, come dicevamo precedentemente, non è assolutamente passato inosservato. Eccolo nel dettaglio:

Con una gonna corta di color nero, camicia trasparente e calze nere, Chiara ha letteralmente incantato tutti. La sua bellezza, ammettiamolo, è chiara a tutti. Eppure, c’è un clamoroso dettaglio che è subito balzato agli occhi. Catturando, così, l’attenzione dei suoi sostenitori. Ecco alcuni commenti:

Ebbene si. Sono state proprio le scarpe ed, in particolare, la scelta di indossare le calze con sandali aperti, ad aver suscitato l’interesse e conseguenti ‘critiche’ dei suoi fan. A voi, invece, piace?

Per ulteriori news su Chiara Ferragni –> clicca qui