Chiara Ferragni irraggiungibile: incredibile novità in arrivo, ecco l’annuncio su Instagram della fashion blogger.

Chiara Ferragni, la fashion blogger dei record sta accumulando un successo dietro l’altro. Gli impegni lavorativi che l’hanno portata in giro per il mondo, l’hanno spesso fatta sentire una madre e una moglie inadeguata, come da lei stessa dichiarato, ma le hanno regalato anche tantissime soddisfazioni. Ricordiamo che la carriera di Chiara Ferragni inizia del 2009 con la fondazione del The Blonde Salad insieme all’allora compagno Riccardo Pozzoli. L’ascesa di Chiara Ferragni sembra inarrestabile, eppure tanti sono stati i momenti di gioia e di gloria per la Fashion Blogger, ma tanti sono stati anche gli ostacoli e i periodi bui che Chiara ha dovuto affrontare durante il percorso, come dichiarato anche nel film Chiara Unposted.Eppure, nonostante questo, la sua scalata al successo continua davvero alla grande. Ecco, a proposito di questo, pochissime ore fa, la giovane donna ha condiviso con i suoi followers un’incredibile novità. Ecco di che cosa parliamo.

Chiara Ferragni, clamorosa novità in arrivo: ecco di che si tratta

Chiara Ferragni ha infatti condiviso con tutti i suoi fan, tramite delle instagram stories sul suo profilo ufficiale, la partecipazione a un progetto molto importante. Chiara Ferragni tempo fa era stata “oggetto” di studi da parte di Harvard che le aveva dedicato un corso di studi, di cui è stata anche “docente“. La Ferragni è apparsa su oltre 50 copertine di riviste, mondiali, autorevoli nel campo della moda. E’ Presidente e CEO del gruppo TBS srl e CEO del Chiara Ferragni Collection, in quanto persona autorevole nel settore è stata scelta come Membro del Comitato Scientifico del Master in Managment della moda e del Lusso della RCS Academy insieme ad altri colossi nel settore della moda e del lusso. Tra i vari nomi spiccano: Giorgio Armani, Stefano Sassi, Lapo Elkann e tanti altri nomi autorevoli. Insomma, un traguardo davvero incredibile, no?