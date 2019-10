Amici 2019-2020 ha una data di inizio e lo ha comunicato proprio Maria De Filippi durante Amici Celebrities.

Quando inizia Amici 2019-2020? La vera scuola di Amici di Maria De Filippi pare avere una data di inizio. Ancora non sappiamo precisamente quando andrà in onda la prima puntata di Amici 19, ma Maria De Filippi, nel corso di Amici Celebrities ci ha dato una piccola e succulenta anticipazione.

Quando inizia Amici 19

Ci stiamo molto divertendo in questo periodo a seguire le avventure dei VIP che si stanno cimentando con Amici Celebrities, ma non ci siamo dimenticati della vera scuola di Amici di Maria De Filippi, quella con i giovanissimi cantanti e ballerini che cercano di sfondare nel mondo dello spettacolo. Questa estate abbiamo seguito i casting di Amici 19, ma da allora non ne abbiamo saputo più nulla. Siamo stati come inghiottiti dal turbine di Amici VIP, ma alla fine proprio Maria De Filippi, ci ha dato la notizia che tutti aspettavamo. Salutando Alessandra Celentano, ospite della puntata di sabato di Amici Celebrities, la padrona di casa le ha detto: “Noi ci rivediamo a novembre guarda caso proprio con il Ponte dei Morti”. Perché si rivedono? Chiaramente perché inizia Amici di Maria De Filippi 2019-2020.

Prima puntata Amici 19: quando va in onda?

La nuova edizione della scuola più seguita d’Italia ancora non ha una data precisa, ma da quanto abbiamo capito dalle frasi di Maria De Filippi il programma potrebbe cominciare proprio nei primi giorni di novembre. Ovviamente non appena avremo novità a riguardo vi faremo sapere!

Vuoi sapere tutto su Amici 2019-2020?

