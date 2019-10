Elisabetta Canalis compie un inaspettato e sorprendente gesto per una famiglia delle Bahamas colpito dall’uragano: ecco cosa ha fatto.

Elisabetta Canalis fa il resoconto dei danni inferti dall’uragano Dorian lo scorso settembre 2019. Di categoria 5, risulta essere tra i più forti e distruttivi registrati negli ultimi anni, ha generato danni ingenti nelle isole Sud-Orientali dell’America nelle zone del Canada Atlantico. L’Uragano si è scagliato contro l’isola di Abaco che la Showgirl conosce molto bene, lei e il marito infatti possedevano una casa proprio sull’isola. Come riportato dalla Canalis, dell’isola non rimane quasi più nulla…È proprio per questo motivo che, come testimoniato su Instagram, ha compiuto un gesto inaspettato per una famiglia delle Bahamas. Ecco di che cosa parliamo.

Elisabetta Canalis, il gesto per una famiglia delle Bahamas: cos’è successo

Elisabetta Canalis nei giorni dell’uragano ha provato a rintracciare quelli che sono gli amici e i vicini di casa sull’isola di Abaco, per accertarsi delle condizioni di salute. E’ riuscita a rintracciare Luce, un’amica con due bambini, la ragazza è riuscita a mettersi in salvo insieme ai suoi figli, ma purtroppo ha perso tutto ciò che possedeva. La Canalis ha deciso di ospitare la ragazza e i bambini a casa sua fin quando ce ne sarà bisogno. Ha inoltre spiegato come l’isola sia rimasta senza rete idrica ed elettrica. Le case sono state rase tutte al suolo, così come i negozi, le scuole e i centri di aggregazione, ci sono voluti giorni prima che i militari potessero atterrare sull’isola per portare aiuto; infatti non rimane nulla neanche dell’aeroporto. Nel frattempo le vittime sono salite a un numero ben superiore da quello riportato dai media e le condizioni in cui versavano i superstiti erano preoccupanti. Elisabetta racconta come quando abbia rintracciato Luce, la ragazza si trovasse in uno Shelter, un campo allestito dai soccorsi, con l’acqua alta anche 14 piedi e le persone alloggiate sui banchi. Elisabetta ringrazia le persone che l’hanno aiutata con la burocrazia, affinché potesse ospitare questa giovane madre e i suoi due figli.

