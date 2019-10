Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, intervista senza freni su ‘Chi’: dalla scelta di non sposarsi a quella di non avere figli, fino alla grave crisi di qualche anno fa, e su Amici Celebrities…

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si sono raccontati senza freni in un’imperdibile intervista al settimanale ‘Chi’. I due concorrenti di Amici Celebrities, che sono stati protagonisti di liti e grandi emozioni fin dalla prima puntata, hanno deciso di far entrare il pubblico ‘in casa’, raccontando la loro storia e alcuni incredibili e sconosciuti ‘retroscena’ sulla loro relazione, che va avanti da 12 anni. Ecco cosa hanno detto i due fidanzati sulla scelta di non sposarsi e non avere figli, e soprattutto il loro racconto sull’esperienza ad Amici Celebrities e sulla crisi che li ha colpiti qualche anno fa.

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si raccontano a ‘Chi’: incedibili retroscena sulla loro relazione

FIlippo Bisciglia e Pamela Camassa stanno insieme da 12 anni, e ora sono entrambi concorrenti di Amici Celebrities. Pur stando nella stessa squadra, i due gareggiano l’uno contro l’altra per la vittoria finale, alla quale entrambi ambiscono apertamente. In una lunga intervista a ‘Chi’, Pamela ha raccontato di essere spesso arrivata seconda e terza in altre occasioni, per cui ad Amici è intenzionata a vincere. Stesso discorso per Filippo, che si è mostrato molto competitivo fin dalle prime puntate, e non intende abbassare la tensione fino alla fine. ‘Ho accettato per vincere’, ha detto.

I due hanno anche parlato della loro vita privata, e alla domanda su un eventuale matrimonio, hanno chiaramente risposto che si sentono già sposati e non intendono farlo in maniera ‘ufficiale’. Stesso discorso per quanto riguarda i figli: Filippo e Pamela si considerano già una famiglia e stanno bene così. ‘Io in passato avevo il desiderio di farne uno, ma ora ho 42 anni, non credo che diventeremo genitori’, ha detto Filippo, confessando che parlare di questo argomento lo incupisce. Niente matrimonio né figli, dunque, per la coppia, che ha rivelato di aver vissuto una grave crisi qualche anno fa, ma di aver brillantemente superato questo ostacolo, perché nessuno dei due rinuncerebbe mai all’altro.

