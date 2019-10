Francesco Facchinetti Vieni da me: “Un anno senza vedere mio padre”. L’artista si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni ai microfoni di Caterina Balivo

Francesco Facchinetti a cuore aperto da Caterina Balivo nello studio di Vieni da Me. Gli argomenti trattati davanti la famosa cassettiera sono vari; dall’infanzia, al rapporto con i genitori, alla carriera da cantante fino ad arrivare al suo lavoro attuale, manager di oltre 70 artisti e influencer.

Ecco, nel dettaglio, cosa ha dichiarato Francesco Facchinetti in merito alla sua infanzia svelando un aneddoto su suo padre Roby Facchinetti.

Potrebbe interessarti anche:

Francesco Facchinetti Vieni da me: “Sono stato un anno senza vedere mio padre”

Francesco Facchinetti durante l’intervista con Caterina Balivo, a Vieni da Me, ha dichiarato alcuni aneddoti sulla sua infanzia. Ammette di essere stato un bambino complicato. Infatti nel primo cassetto compare proprio una nota disciplinare ricevuta da Francesco quando andava a scuola.

“Ero un bambino con un carattere complicato. Chiedo scusa a tutti”.

Probabilmente la separazione dei suoi genitori ha influito sul suo comportamento:

“Quando i miei genitori si sono separati è stato veramente difficile. I figli non devono entrare in queste dinamiche”.

Facchinetti aveva appena 6 anni quando ha dovuto affrontare la separazione dei genitori e addirittura questa situazione l’ha portato a non vedere suo padre per un anno: “Un giorno, a 10 anni, ho colto la palla al balzo e ho parlato con mio padre. Non lo vedevo da quasi un anno, abbiamo parlato e sono stato molto convincente. Oggi amo mio padre in maniera smisurata”.

Sicuramente questa esperienza gli ha insegnato come comportarsi con i suoi meravigliosi figli. Gli occhi di Francesco si illuminano quando parla di loro e si dice molto orgoglioso del suo ruolo di padre: “I miei figli sono la parte più bella della mia vita“.