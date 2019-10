Live Non è la D’Urso cambia giorno: ecco quando andrà in onda il noto talk show di Barbara D’Urso.

Live Non è la D’Urso è il programma super amato dagli italiani: in prima serata su Canale 5 la conduttrice Barbara D’Urso ha ottenuto già ottimi risultati e share fino ad oggi. Tantissimi ospiti sono entrati nello studio Mediaset e sono scoppiate molte scintille tra loro: c’è una novità però. A quanto pare il noto talk show cambia giorno di programmazione: perchè? Il motivo ancora non è stato reso noto, ne’ i vertici Mediaset hanno dato l’annuncio ma Dagospia ha reso nota l’indiscrezione. Ecco quando andrà in onda.

Live Non è la D’Urso cambia giorno: Dagospia rivela il talk show della conduttrice Barbara D’Urso andrà in onda il lunedì, quando finirà Temptation Island VIP.

Il programma di Carmelita non sta ottenendo lo stesso successo dell’anno scorso e così i vertici Mediaset hanno deciso di correre ai ripari? Il motivo di questo cambiamento non è stato ancora reso noto. In ogni caso, la domenica sera è comunque festa per gli italiani mentre il lunedì sera i telespettatori avranno più tempo e voglia di sdraiarsi sul divano e godersi il loro talk show preferito.