Uomini e Donne, cosa succede tra Luigi Mastroianni ed Irene Capuano? Sembra che l’ex tronista sia stato beccato in compagnia di un’altra donna, ecco chi.

Sono diverse settimane, ormai, che non si ha alcuna notizia di Luigi Mastroianni ed Irene Capuano. I due giovani ragazzi, una volta usciti da Uomini e Donne, hanno vissuto appieno la loro storia d’amore. Rendendo partecipi, tra l’altro, i loro sostenitori su Instagram. Tuttavia, è da diverso tempo che nessuno dei due pubblica nulla. Nessuna foto o video insieme. Insomma, il vuoto totale. È proprio per questo motivo che, come raccontato in un nostro articolo, si credeva che tra i due ci fosse aria di crisi. O che, addirittura, si fossero lasciati. È così, quindi? Beh, le ultime parole della romana al riguardo sembravano essere esaustive. Eppure, come segnalato tramite un’Instagram Stories di Deianira Marzano, sembra che l’ex tronista di Uomini e Donne sia stato beccato in compagnia di un’altra donna. Ecco di chi parliamo.

Uomini e Donne, Luigi ed Irene si sono lasciati? Ecco con chi è stato beccato l’ex tronista

Il percorso di Luigi Mastroianni all’interno di Uomini e Donne è stato davvero molto particolare. Nei panni dapprima di corteggiatore di Sara Affi Fella ed in seguito di tronista, il deejay siciliano era riuscito a trovare l’amore. Irene Capuano, infatti, aveva completamente conquistato il suo cuore. Tanto che, nel febbraio scorso, il buon Mastroianni aveva deciso di sceglierla. La loro relazione procedeva alla grande. Eppure, stando a quanto reclamano i loro followers su Instagram, sembra che qualcosa non stia andando per il verso giusto. È da diverso tempo, infatti, che i due non appaiono più insieme sui social. E proprio questo ha fatto realmente preoccupare i loro sostenitori. C’è crisi? Beh, ovviamente non si sa. Nessuno dei due, infatti, ha dato maggiori spiegazioni al riguardo. Eppure, stando a quanto segnalato su Instagram da Deianira Marzano, sembra che, nei giorni scorsi, l’ex tronista sia stato beccato insieme ad un’altra donna. Chi è costei? Mara Fasone. Ebbene si. Sembra proprio che il giovane siciliano abbia incontrato la sua ‘vicina di trono’ in un locale. Certo, può essere un puro caso, sia chiaro. Eppure, ricordiamo che all’epoca i due non avevano affatto nascosto l’interesse reciproco. Cosa accadrà? Staremo a vedere.

