Com’è il rapporto tra Aurora Ramazzotti e Marica Pellegrinelli dopo la separazione di quest’ultima con papà Eros? Ecco la verità.

Soltanto pochissimi mesi fa, Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli hanno annunciato la fine della loro storia d’amore. Dopo ben 10 anni e due figli, il loro matrimonio è giunto al termine. Tuttavia, se il cantante stenta a rifarsi una nuova vita, la giovane, dal canto suo, sembra aver ritrovato la sua serenità accanto all’imprenditore Charley Vezza. Ebbene. Ciò che più conta sapere è solo una cosa: com’è il rapporto tra Aurora, figlia di Eros, e la sua ‘matrigna’? Sappiamo che la famiglia della ragazza è davvero allargata. Anche sua madre Michelle, dopo la separazione dal cantante, si è creata una nuova vita. Tuttavia, come saranno le cose con la Pellegrinelli adesso che non è più la moglie di suo padre? A raccontare tutta la verità ci pensa il settimanale Chi. Ecco cosa è stato rivelato.

Aurora Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, com’è il loro rapporto? Ecco la verità

Aurora Ramazzotti non ha mai nascosto di essere molto legata ai suoi genitori. Com’è giusto che sia, ovviamente. È inevitabile, quindi, che la giovane ragazza abbia un ottimo rapporto anche con i rispettivi compagni. Sia con Tomaso Trussardi che con Marica Pellegrinelli, la giovane Ramazzotti ha sempre avuto un feeling davvero pazzesco. Tuttavia, dal momento che suo padre Eros e sua moglie Marica si sono separati, come sarà andata a finire il loro rapporto? C’è stato qualche dissidi tra lei ed Aurora? Beh, a svelare tutta la verità, come dicevamo, è stato il settimanale ‘Chi’. Grazie alle pagine del giornale diretto da Alfonso Signorini si capisce perfettamente che tra le due ragazze, nonostante la separazione, nulla si è incrinato. Anzi. Stando a quanto si apprende, sembra che si continuino a sentire anche telefonicamente. Insomma, una grande lezione di vita, no?

