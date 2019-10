Pomeriggio Cinque, Giorgia Caldarulo risponde alle accuse di Megghi Galo in studio: la rivelazione dell’ex amica.

La storia tra Giorgia Caldarulo e Taylor Mega è ormai oggetto di discussione sui social e nello studio di Pomeriggio Cinque. Oggi è stata presente la protagonista, l’ex corteggiatrice, che si è difesa nuovamente dalle critiche ricevute. Pochi giorni fa anche una sua ex amica è stata ospite di Barbara D’Urso, Megghi Galo la quale crede che sia una relazione inventata e fatta nascere solo per business. In studio Giorgia ha risposto duramente alle accuse.

Pomeriggio Cinque, Giorgia Caldarulo risponde alle accuse di Megghi Galo: “Lei sapeva, quanta cattiveria”

Giorgia Caldarulo sulla sedia del salotto di Pomeriggio Cinque ha risposto alle accuse ricevute dalla sua ex amica, Megghi Galo che l’ha accusata di avere una storia fasulla con Taylor Mega. Tutto creato solo per business, sosteneva la giovane.

“Sono delusa perchè abbiamo chiuso, che senso ha venire a parlare di me? Io le avevo detto le mie preferenze sessuali: è una falsa. Quanta cattiveria questa ragazza che viene qui a parlare male di me“: sono le parole dell’ex corteggiatrice finita nell’occhio del ciclone. La pugliese è sembrata quasi incredula di ciò che è stato detto.

Già tramite le IG story, Giorgia aveva replicato alle parole della sua ex amica confessando dei retroscena sulla loro amicizia: ha svelato che Megghi l’ha lasciata sola a New York. Insomma l’ha accusata di non esser stata proprio una vera amica.