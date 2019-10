Michelle Hunziker, la camicetta sbottonata lascia intravedere qualcosa di ‘troppo’: incidente hot su Instagram, la foto è bollente.

Michelle Hunziker è di sicuro la protagonista di queste ultime ore, visto che da stasera è ufficialmente al timone di Amici Celebrities, dove prende il posto della ‘padrona di casa’ Maria De Filippi, proprio come annunciato da quest’ultima nella puntata di sabato scorso. La conduttrice svizzera dovrà salire su un treno in corsa e lo farà sicuramente benissimo, vista la sua grande esperienza e la sua innata simpatia. Ma Michelle è anche molto attiva sui social, in particolare su Instagram, dove pubblica molti momenti della sua vita familiare o delle sue vacanze. Una delle foto sul suo profilo ha infiammato i fan: la camicetta di Michelle si sbottona e lo scatto diventa ‘bollente’.

Michelle Hunziker, la camicetta di sbottona e si vede ‘troppo’: la foto diventa bollente

Michelle Hunziker è davvero una donna bellissima, oltre a essere una conduttrice esperta e di grande successo. In una delle foto che troviamo sul suo profilo Instagram, Michelle ha mostrato tutta la sua sensualità. Nonostante tre figlie, infatti, la Hunziker ha un fisico perfetto e tutte le curve al posto giusto, che fanno ancora impazzire i fan. Nello scatto in questione, Michelle è al mare e indossa un bikini con sopra una camicia bianca. La camicetta però è sbottonata e si chiude solo con un nodo sulla pancia, quindi si vede la sua scollatura e il suo decolleté da urlo.

La particolarità della foto è anche il cappello di paglia a tesa larga che Michelle indossa, ma nonostante questo dettaglio, gli occhi di tutti sono di certo sulla bellezza della conduttrice, che mostra un decolleté di tutto rispetto, che fuoriesce appena dalla camicetta. Migliaia i like e i commenti allo scatto, quasi tutti di fan innamorati della sensualità della Hunziker.

