Miley Cyrus ricoverata in ospedale: tramite alcune Instagram Stories, la cantante informa i suoi followers dell’accaduto, ecco i dettagli.

La notizia del ricovero di Miley Cyrus sta impazzando sul web, a dare la notizia è stata la stessa cantante sul proprio profilo ufficiale Instagram, attraverso delle Stories. Miley Cyrus sta attraversando un periodo difficile e delicato della propria vita. Ha infatti annunciato, il 10 agosto scorso la fine del proprio matrimonio con Liam Hemsworth celebrato nel dicembre 2018. Ricordiamo che i due si erano conosciuti nel 2010 sul set di The Last Song, di cui la Cyrus era protagonista. In questo periodo sono stati attribuiti alla cantante e attrice numerosi flirt che le sono costati l’accanimento da parte degli haters, tant’é che anche Kendall Jenner ha voluto spendere delle parole dolci nei confronti della Cyrus.

Miley Cyrus ricoverata in ospedale: allarma i fan, cosa sta succedendo all’amata pop star americana?

Miley Cyrus è stata ricoverata in ospedale, come da lei dichiarato attraverso il suo profilo instagram ufficiale. La cantante si troverebbe li per curare una tonsillite acuta che l’ha colpita in questi giorni. Ha pubblicato molte stories in cui, purtroppo, appare a letto, attaccata a delle flebo, ma non sono bastate certo quelle a demoralizzarla! Scorrendo le foto infatti la Cyrus appare all’impiedi in bagno con la flebo attaccata, ma sorridente. Ci ha tenuto a ringraziare la madre per tutte le attenzioni che le sta dando in un momento così delicato, pettinandola e accudendola, e anche i fan che le stanno dimostrando tanto affetto. Inoltre la Cyrus nell’ultimo periodo era stata accostata alla figura di Kaitlynn Carter, come ipotetica nuova fiamma, ma oggi si fa strada l’ipotesi di un coinvolgimento con Cody Simpson. Il giovane l’ha infatti raggiunta in ospedale con un bellissimo mazzo di rose rosse e una chitarra, i due appaiono sorridenti all’interno delle Stories e stesi sul letto insieme, lui le suona una canzone, scritta apposta per lei!