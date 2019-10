Diletta Leotta ha parlato degli scorsi cori degli ultras napoletani dedicati a lei: la conduttrice sportiva ha difeso i partenopei.

Diletta Leotta è sempre al centro dell’attenzione: la conduttrice sportiva di DAZN fa impazzire migliaia di uomini. Si trova spesso a bordo campo degli stadi italiani per seguire i match di Serie A: dagli spalti quasi sempre partono cori o canzoni ironiche dedicate a lei. Così è successo anche allo Stadio San Paolo, il giorno di Napoli-Brescia. I tifosi partenopei hanno scherzato chiedendo alla show girl di mostrare i suoi bei averi: con il dito ha fatto cenno di no la bella bionda ma il coro intonato dagli ultras ha fatto discutere non poco. Diletta ha rotto il silenzio: ecco cosa ha confessato ai microfoni di The Sun, il tabloid britannico.

Diletta Leotta sui cori degli ultras napoletani: “Si tratta di un malinteso”

“Si tratta di un malinteso, i tifosi del Napoli mi hanno supportata durante tutta la partita. Hanno provato ad andare oltre dopo la vittoria ma era uno scherzo. La mia reazione è stata parte dell’ironia del momento“: con queste parole Diletta Leotta difende la sua figura e gli ultras azzurri che dopo Napoli-Brescia hanno intonato un piccolo coro in cui chiedevano di alzare la maglietta.

Queste dichiarazioni le ha rilasciate durante un’intervista al The Sun, tabloid inglese ed ha aggiunto che si ritrova sempre sotto la luce dei riflettori anche quando si allena in palestra. “Non volevo che questa storia attraversasse i confini”, ha concluso.