Oggi, 9 ottobre, l’oroscopo per alcuni segni zodiacali non è molto favorevole: ecco chi dovrebbe muoversi con cautela!

Che ci crediate o meno, le stelle e la disposizione nel cielo delle costellazioni, a livello energetico potrebbero veramente influenzare la nostra giornata. Su questo si basa l’oroscopo che, guardando alle costellazioni per ogni segno zodiacale e alla posizione dei pianeti riesce a capire come potrebbe andare la nostra giornata. Certo, ognuno è autore della sua vita, ma qualche influsso potrebbe veramente arrivare. Ecco allora quali sono i segni considerati meno fortunati di oggi per l’oroscopo e secondo le previsioni di Paolo Fox!

Segni Zodiacali sfortunati oggi, 9 ottobre: l’oroscopo

Sia chiaro, non vi succederà niente di male, solo che oggi sarà per voi una giornata un po’ più faticosa rispetto al solito.

Toro: siete sempre pacati, tranquilli e pazienti. Peccato però che con questa Venere in opposizione le cose siano un po’ più complicati e, molti di voi, potrebbero mettere sotto la lente d’ingrandimento il proprio rapporto. Difficoltà anche nella sfera lavorativa.

Vergine: per voi si prospetta un periodo particolarmente intenso e fisicamente provante. Meglio cercare di non affannarsi troppo e di non stressarsi molto. Troppi impegni? Forse sì, meglio ridurli perché vi stanno agitando più del dovuto.

Bilancia: da un po’ di tempo vi sentite come il genio della lampada, rinchiusi in un minuscolo spazio vitale. Il lavoro soprattutto è la cosa che maggiormente vi sta creando fastidi. Cercate quindi di trovare nuovi stimoli e tornare a splendere.

Sagittario: da oggi iniziano tre giorni di grande stress per voi. Vi troverete obbligati a fare qualcosa che proprio non vi va e questa cosa vi creerà grande turbamento. Cercate solo di non riversare tutto nella coppia!

Vuoi sapere tutto sull’oroscopo?

Volete sapere tutto su come sarà l’oroscopo e i segni più fortunati? Allora ti potrebbero interessare anche:

Per essere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dei vip clicca qui!