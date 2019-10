Pechino Express 2020: cast, concorrenti, quando inizia la nuova edizione del reality girato tra Thailandia, Cina e Corea

Pechino Express riaprirà i battenti nel 2020 con una nuova edizione che si prospetta essere stellare. Alla conduzione, confermato Costantino Della Gherardesca per il sesto anno consecutivo, nonostante alcuni rumors davano per certa Simona Ventura.

Il settimanale Spy ha poi rivelato chi saranno i concorrenti di Pechino Express, l’adventure game di Raidue.

Pechino Express non inizierà prima di febbraio 2020. Il settimanale Spy ha svelato i nomi dei concorrenti della prossima edizione. Tra i nomi compare Asia Argento, che ritorna in tv dopo un anno difficilissimo per il coinvolgimento nello scandalo del minorenne Bennet che le costò il posto a X Factor e la morte del fidanzato chef Anthony Bourdain. Asia parteciperà con l’amica Vera Gemma, figlia di Giuliano Gemma

Enzo Miccio con il fidanzato francese Laurent saranno altri due concorrenti del reality. Anche Ignazio Moser, che ha già partecipato al Grande Fratello Vip, farà parte del cast di Pechino Express insieme a suo cugino Moreno

Inoltre sempre secondo il settimanale ad immolarsi in questa avventura, tra Thailandia, Cina e Corea ci saranno: la modella brasiliana Dayane Mello, ex di Stefano Sala ed ex partecipante di Ballando con le stelle e de L’Isola dei famosi 2017; Nicole Rossi, ex studentessa de Il Collegio, il conduttore Max Giusti e l’ex iena Marco Berry.