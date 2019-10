Manca poco all’ultima puntata di Rosy Abate 2 e, per questo motivo, è stato svelato il promo dell’incredibile finale: ecco le immagini.

Ebbene si: Rosy Abate 2 sta per giungere al termine. Venerdì 11 Ottobre, infatti, andrà in onda l’ultima puntata della fiction. Cosa accadrà alla Regina di Palermo? E, soprattutto, riuscirà ad avere la meglio su Antonio Costello dimostrando, quindi, l’innocenza di suo figlio Leonardo sull’omicidio della poliziotta Nadia? Ebbene. Questi sono i più importanti enigmi che la seconda stagione dell’amata fiction di Canale 5 ha offerto in queste cinque puntate. A cui, ovviamente, per il momento non possiamo darvi una risposta certa. È tutto da scoprire, insomma. Eppure, come raccontato in un nostro articolo di qualche giorno fa, sembra che ci sia stato qualche modifica improvvisa al finale. Ci sarà un colpo di scena, quindi? Lo scopriremo. Nel frattempo, pochissime ore fa, è spuntata il promo della puntata finale. Ecco le immagini.

Potrebbe interessarti anche:

Rosy Abate 2, svelato il promo finale: ecco le immagini

Come al solito, Rosy Abate 2 non ha deluso affatto le aspettative dei suoi telespettatori. Sin dalla prima puntata, l’amata fiction della Regina di Palermo ha entusiasmato ed incantato tutti. Nonostante la mafiosa sia uscita dal carcere dopo ben 6 anni, ancora una volta è riuscita a dimostrare il suo onore e la sua potenza. Ma cosa accadrà nell’ultima puntata? Dopo essere riuscita a far scappare suo figlio Leonardo dal carcere, Rosy riuscirà a scontrarsi con Antonio Costello? Riuscirà, quindi, a chiudere definitivamente la faccenda? Come dicevamo precedentemente, non sappiamo nulla al riguardo. Nessuno degli attori, infatti, ha voluto o potuto spoilerare più di tante. Tuttavia, pochissime ore fa, è stato pubblicato il promo della puntata finale. Siete curiosi di vederlo? Eccolo:

Insomma, delle immagini da brividi. Che, seppure non anticipino niente sul finale di stagione, non fanno altro che evidenziare il percorso che Rosy Abate ha avuto in queste due stagioni. Senza alcun dubbio, quindi, sarà una puntata davvero imperdibile.

Per ulteriori news su Rosy Abate –> clicca qui