Qual è il rapporto tra una vita sessuale attiva e il sistema immunitario? Chi fa più l’amore ha un sistema immunitario più pronto a difendere l’organismo.

Fare sesso fa bene. Lo sappiamo, ma questa volta non si tratta solo di benessere psicologico, pare che fare l’amore con il proprio partner possa influenzare in positivo il nostro sistema immunitario. Addio influenza e raffreddore quindi? Forse sì. Negli anni ci sono stati moltissimi studi a riguardo e, soprattutto la Dottoressa Yvonne K. Fulbright, ha ribadito che chi ha una attività sessuale molto attiva si ammala meno degli altri. Questo proprio perché fare l’amore stimola una risposta del sistema immunitario che, per dirlo con parole poverissime: si tiene in allenamento. Vediamo allora insieme tutto quello che hanno scoperto gli scienziati a riguardo.

Sistema immunitario e sesso: qual è la correlazione

Ma qual è la connessione tra intimità e benessere del sistema immunitario? Pare che fare l’amore metta in moto il sistema immunitario e che favorisca ovviamente anche le possibilità di concepimento. Del resto, diversi studi avevano già notato i cambiamenti a livello del sistema immunitario durante la gravidanza e dopo il parto. Analizzando quindi circa 30 donne sane, di cui metà sessualmente attive, si è notato come coloro che avevano una vita sessuale intensa avevano anche dei cambiamenti positivi a livello di linfociti T, che misurano le risposte immunitarie. Insomma, fare l’amore con il proprio partner va a stimolare proprio le difese immunitarie e ad attivarle, aiutandoci a combattere magari qualche malanno di stagione. Del resto quale medicina migliore di un po’ di intimità con il proprio partner può venirci somministrata?

