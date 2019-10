Soleil Sorge, clamoroso: presto ritornerà in Tv, ecco dove la vedremo

Soleil Sorge molto presto ritornerà in Tv: ecco dove vedremo l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, clamorosa novità in arrivo.

Soleil Anastasia Sorge nasce nel 1994 a Los Angeles da madre Americana e padre Italiano, passa la sua infanzia ad Avezzano in Abruzzo, per poi trasferirsi a Roma, dove frequenterà l’Università La Sapienza. La giovane ha iniziato sin dalla tenera età la carriera da modella e fotomodella, partecipando anche a Miss Italia. La giovane oltre all’Università e alla carriera da modella, ha condotto molti programmi per le Tv locali della Capitale. La giovane deve gran parte del suo successo alla partecipazione del programma tv Uomini e Donne di Maria De Filippi dove è stata corteggiatrice di Luca Onestini e poi sua scelta al termine del percorso. Tuttavia, a distanza di qualche anno, la giovane, stando a quanto si apprende dal web, sembra che molto presto ritornerà in tv. Ecco dove la vedremo.

Soleil Sorge ritornerà in Tv: ecco dove la vedremo

Soleil Anastasia Sorge tra le tante esperienze tv ha partecipato come concorrente alla 14esima edizione dell’Isola Dei Famosi arrivando sesta, ma dando filo da torcere ai compagni in gara durante tutto il persorso. Proprio qui Soleil Sorge incontra Jeremias Rodriguez, fratello di Belen e Cecilia Rodriguez, con cui poi intreccerà una storia d’amore durata fino a poco tempo fa. Fresca è la notizia che vede protagonista Soleil Sorge come nuova concorrente di Pechino Express condotto da Costantino della Gherardesca. Soleil non sarà l’unico volto noto a partecipare al reality, come lei anche l’ormai ex cognato Ignazio Moser, compagno di Cecilia Rodriguez, parteciperà al programma insieme ad un cugino. Sempre più insistenti sono invece i rumors sulla partecipazione di Soleil Sorge senza Jeremias Rodriguez, che andrebbero a confermare ulteriormente la rottura tra i due ragazzi.