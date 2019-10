Avete mai visto una foto di Taylor Mega da bambina? Pochissime ore fa, la bellissima influencer ne ha condiviso una su Instagram: ecco la trasformazione.

Taylor Mega è una delle influencer più amate e seguite sui social. Il suo debutto in televisione è avvenuto all’incirca un anno fa. Quando, nei panni di naufraga, è partita per l’Honduras per la scorsa edizione de L’Isola dei Famosi. Il suo viaggio, purtroppo, è durato davvero pochissimo. Dopo solo una settimana, infatti, il pubblico italiano ha deciso che la bella Mega doveva ritornare a casa. Eppure, in quei sette giorni, Taylor si è lasciata amare, apprezzare e, soprattutto, conoscere. Tanto che attualmente, come dicevamo precedentemente, è davvero molto seguita sul suo canale Instagram. È proprio qui, infatti, che, pochissime ore fa, la giovane ha pubblicato una tenera foto da bambina. Ecco. L’avete mai vista in tenera età? Tranquilli, vi mostreremo tutto.

Taylor Mega, spunta la foto da bambina: com’è cambiata in questi anni

È davvero irresistibile, Taylor Mega. Capelli biondi e lunghissimi, occhi azzurri come il cielo e un corpo da paura, sono gli elementi principali della bellezza di questa giovane ragazza. In tanti, infatti, apprezzano il suo fascino e la sua semplicità, ma in pochissimo conoscono com’era la bella Taylor da bambina. Se adesso, quindi, l’influencer vanta di un fascino davvero smisurato, com’era in tenera età? Siete curiosi di saperlo? Beh, vi mostriamo immediatamente la foto che, come detto precedentemente, è stata pubblicata pochissime ore dalla diretta interessata sul suo canale Instagram. Eccola nel dettaglio:

Ecco. La bambina immortalata è proprio la bella e giovane Taylor in tenera età. Certo, la trasformazione c’è stata. Ma com’è giusto che sia, ovviamente. Saranno passato più di dieci anni ed è normale, quindi, che l’influencer sia cambiata. Qui era solo una bambina. Adesso, invece, è più donna, è matura. Tuttavia, una cosa è rimasta uguale: la sua bellezza. Perché, ammettiamolo, Taylor era splendida da piccola e lo è anche adesso, no?

