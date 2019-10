Tommaso Paradiso a Le Iene ha fatto una clamorosa rivelazione: “Non ho litigato con TheGiornalisti” ma il chitarrista la pensa diversamente

Dopo aver lasciato il gruppo dei TheGiornalisti, Tommaso Paradiso è stato beccato da Le Iene che hanno intervistato il cantate per fargli domande sull’addio alla band. L’inviato Nicolò De Devitiis ha raggiunto anche il chitarrista Marco Rissa che si era reso protagonista di uno scontro social con lo stesso Tommaso. Ecco alcuni dettagli dell’intervista cosa hanno dichiarato.

Dopo i vari sfoghi a colpi di Instagram Stories, grazie a Le Iene viene fatta luce sulla questione che ha visto Tommaso Paradiso lasciare il suo storico gruppo che l’ha reso famoso.

L’ex frontman dei TheGiornalisti ha dichiarato di non aver avuto nessun litigio con gli altri membri della band, Marco Primavera e Marco Rissa, ma quest’ultimo ha confessato di non aver mai avuto un confronto con Tommaso, il quale ha avvertito gli altri di lasciare il gruppo tramite messaggi Whatsapp:

“Prima dell’annuncio su Instagram Tommaso ci ha mandato un vocale nella chat di gruppo che abbiamo su WhatsApp. Ci ha detto che voleva intraprendere la carriera da solista”.. “Aspetto che mi dica il vero motivo per il quale l’ha fatto anche se immagino che il motivo siano i soldi”.

Non sappiamo con certezza cosa abbia spinto il cantante a lasciare gli ex compagni. Intanto si gode la carriera da solista con il suo nuovo singolo dal titolo “Non avere paura“.