Vieni da Me, Francesco Facchinetti confessa durante l’intervista con Caterina Balivo di aver discusso con Fedez in passato

Francesco Facchinetti è stato ospite da Caterina Balivo nello studio di Vieni da Me. Un’intervista a cuore aperto davanti la famosa cassettiera in cui si è parlato dell’infanzia di Francesco, del rapporto con i genitori, della sua carriera da cantante fino ad arrivare al suo lavoro attuale, manager di oltre 70 artisti e influencer.

Tra questi artisti con cui Facchinetti ha lavorato e lavora tutt’ora c’è anche Fedez, con cui ammette di aver discusso in passato.

Vieni da Me, Francesco Facchinetti confessa: “Ho discusso con Fedez”

Non solo con Fedez, Facchinetti ha discusso anche con Irama recentemente. Il cantante ha lasciato la scuderia di Facchinetti che però, in studio, ha sorvolato e ridimensionato la questione: “Inizialmente ci rimani male ma poi ti tranquillizzi. Ora lui deve camminare con le sue gambe e gli auguro il meglio”, ha aggiunto Facchinetti, che dalla scorsa estate non segue più Irama.

Su Fedez, invece, ha dichiarato: “In passato abbiamo discusso molto. Se c’è qualcosa che non va è giusto litigare. Lui ha realizzato grandi cose ed è giovanissimo. Ha riempito gli stadi”.

Per chi nn ricordasse, Fedez in passato aveva attaccato Facchinetti per essere un “raccomandato” e di aver avuto una carriera facile grazie al padre: “Ho un pregiudizio verso i figli di. Se non fosse stato figlio di quello dei Pooh, mai gli avrebbero dato un contratto discografico“.

Adesso i due pare siano amici e lavorano insieme a qualche progetto. Spesso sono stati immortalati anche insieme durante uscite di coppia con le rispettive mogli, Wilma e Chiara Ferragni.