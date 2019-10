Wanda Nara ha pubblicato una foto davvero mozzafiato su Instagram: il body che indossa è aderente e ‘minuscolo’, lato B in primo piano, scatto ‘bollente’ .

Wanda Nara è una delle donne più sexy della tv e dei social. La moglie, nonchè agente, di Mauro Icardi è una vera e propria bomba sexy e non fa nulla per nasconderlo. Nonostante sia mamma di ben 5 figli, l’argentina ha un corpo mozzafiato e lo mostra con orgoglio sui social. Le sue foto hot infiammano Instagram, e anche l’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo non fa eccezione: la showgirl indossa un body super attillato e davvero ‘minuscolo’, che mette in mostra il suo corpo da urlo, facendo impazzire i fan. Ecco la foto ‘bollente’.

Potrebbe interessarti anche:

Wanda Nara, la foto da urlo su Instagram: il body non la copre, si vede tutto

Wanda Nara è davvero sensuale, e lo dimostra quotidianamente sui social dove pubblica foto e video da urlo. Spesso, infatti, l’argentina condivide con i fan i suoi shooting super sexy o le sue foto private, che comunque mettono in mostra il suo corpo mozzafiato. Pochi minuti fa, Wanda ha pubblcato un nuovo scatto, che non ha certo lasciato delusi i fan. Anzi! L’agente sportiva indossa un body dorato ed è incredbilmente sexy. Il body infatti è attillato e ‘minuscolo’, per cui copre davvero il minimo indispensabile. Il lato B di Wanda è in primo piano ed è da capogiro, per non parlare del decolleté che si intravede e già fa partire la fantasia di chi guarda la foto.

‘Non è rimasto nulla dell’ultima estate’, scrive Wanda, che ha voluto commentare il freddo di questi giorni con questo scatto ‘bollente’, facendo sicuramente alzare la temperatura corporea dei fan che lo hanno visto. Sensuale anche la posa di Wanda, che sa decisamente come far impazzire i suoi followers.

Per rimanere sempre aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI