X Factor 13, è stato appena svelato il nome di chi presenterà il Daily durante i Live: si tratta di un ex volto del programma, un personaggio molto amato dal pubblico.

X Factor 13 sta entrando pian piano nel vivo. Dopo le puntate dedicate alle audizioni e la prima dei Bootcamp, durante le quale si sono formate le squadre dei Gruppi e delle Under Donne, sta per arrivare la seconda serata dedicata ai Bootcamp, in cui Mara Maionchi e Malika Ayane dovranno scegliere i cinque Over e Under Uomini da portarea gli Home Visit. Solo dopo l’ultimo step di selezioni, i tre cantanti di ogni categoria scelti dai giudici accederanno agli attesissimi Live, nella diretta del giovedì. Ogni giorno, come sempre, ci sarà l’appuntamento con il Daily su Sky Uno. La pagina ufficiale del progamma ha appena svelato il nome di chi lo condurrà: si tratta di un ex volto del programma, amatissimo dal pubblico.

X Factor 13, ecco chi condurrà il Daily: è un ex volto del Talent , pubblico in visibilio

X Factor 13 è cominciato e già sono tantissime le emozioni che sta regalando al pubblico. Tanti i cantanti a cui la gente da casa si è già affezionata dopo le prime audizioni, tante le scommesse su chi riuscirà ad accedere ai Live. I 4 giudici stanno lavorando sodo per fare le scelte migliori. Manca davvero poco ai Live, che cominceranno dal prossimo 24 ottobre, ma già a partire da venerdì 18, quindi dal giorno dopo la putata dedicata agli Home Visit, comincerà il seguitissimo X Factor Daily, l’appuntamento quotidiano in onda su Sky Uno interamente dedicato al lavoro dei concorrenti, alla scelta dei pezzi e alla preparazione di questi ultimi in vista dei Live.

L’anno scorso sono stati Benji e Fede a mostrare al pubblico quello che succede quotidianamente nel loft di X Factor. Quest’anno invece, è la volta di un’ex protagonista del Talent, un volto amatissimo: si tratta di Luna Melis, la giovanissima rapper sarda che è finita al terzo posto nella scorsa edizione dello Show, facendo innamorare tutti con la sua simpatia e il suo indiscutibile talento. Sarà lei, dunque, ad accompagnare i concorrenti nel ‘dietro le quinte’ e a seguirli nel loro lavoro quotidiano e durante le esibizioni.

Per rimanere sempre aggiornato su X Factor 13, CLICCA QUI