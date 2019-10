Ultime news Amici 2019-2020: quando va in onda la prima puntata, chi sono i professori confermati e tutto sui concorrenti.

Sta ancora andando in onda Amici Celebrities, ma i riflettori si stanno rivolgendo altrove. Manca poco infatti all’inizio di Amici 19, la versione classica del talent di Maria De Filippi. I fan del programma sono in fibrillazione. Quando inizia Amici 2019-2020? Chi sono i professori confermati? E le new entry nel cast di Amici 19? Quali concorrenti vedremo tra i banchi di scuola? Cerchiamo di rispondere quindi a tutte le domande.

Quando inizia Amici 2019-2020

La prima domanda alla quale possiamo rispondere è la data di messa in onda della prima puntata di Amici 19. Come ha annunciato Maria De Filippi stessa, il programma dovrebbe tornare in tv i primi giorni di novembre. Ancora non sappiamo la data precisa, ma nei prossimi giorni dovremmo avere qualche notizia in più.

Chi sono i professori di Amici 19

La nuova edizione del talent di Maria De Filippi vede il ritorno di alcuni volti noti. Sicuramente tra i professori ci sarà Alessandra Celentano, ma anche Veronica Peparini che si occuperà di hip hop. Sembra confermato anche il ritorno di Rudy Zerbi in ambito “canto”, ma sui prof ancora non abbiamo molte altre notizie. Per quanto riguarda il serale poi sembra che rivedremo le coreografie di Giuliano Peparini e sicuramente tra i professionisti ci sarà anche Adreas Muller.

Concorrenti di Amici di Maria De Filippi

Per quanto riguarda i concorrenti di Amici 2019-2020 ovviamente c’è ancora un gran mistero. Sappiamo che questa estate si sono svolti i casting e che a selezionare i talenti si sono susseguiti volti noti del programma. Alessandra Amoroso, Stash, Irama… sono solo alcuni dei nomi che si sono alternati e, a loro dire, quest’anno il livello è veramente alto!

