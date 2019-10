Amici Celebrities quarta puntata, Filippo Bisciglia scoppia in lacrime durante un’esibizione ed è costretto a fermarsi: il motivo dello sfogo riguarda sua mamma.

Amici Celebrities regala come sempre tanti colpi di scena e grandissime emozioni. E’ quello che sta succedendo anche stasera, nel corso della quarta puntata, che è stata caratterizzata dall’esordio di Michelle Hunziker alla conduzione del talent show, ma anche dal ripescaggio di uno dei vecchi concorrenti del programma, che i giudici hanno voluto fosse Ciro Ferrara, e dalla novità nel regolamento, che prevede una sola eliminazione per la serata, con un ballottaggio finale tra i due ultimi classificati delle due manche. Insomma, una serata piena di novità, ma soprattutto ricca di emozioni, come quella vissuta da Flippo Bisciglia, che nel corso di un’esibizione ha avuto un momento di commozione ed è scoppiato in lacrime: il motivo riguarda la mamma e ha commosso tutti i presenti.

Amici Celebrities, Filippo Bisciglia scoppia in lacrime e interrompe l’esibizione: c’entra la mamma

Durante la quarta puntata di Amici Celebrities c’è stato un momento di grande emozione, che ha visto protagonista Filippo Bisciglia. Il conduttore di Temptation Island è uno dei favoriti per la vittoria finale, perché ha sempre dimostrato, fin dalla prima puntata, di cantare molto bene. Ma proprio durante un’esibizione canora, Filippo è scoppiato improvvisamente in lacrime ed è stato costretto a interrompere la canzone. Cosa ha fatto piangere Bisciglia? La canzone che stava cantando è ‘Portami a Ballare’, di Luca Barbarossa, che è un inno di un figlio nei confronti della madre. Una canzone che parla dell’amore tra madre e figlio, che ha provocato le lacrime del conduttore.

Tra gli applausi e la commozione del pubblico e di tutti i presenti in studio, Filippo ha provato a spiegare il motivo per cui ha pianto sulle note di questa canzone, ma ha solo cominciato a parlare, perché poi l’emozione ha preso il sopravvento e non gli ha permesso di continuare il discorso. ‘Mia mamma in questo periodo ha superato tante…’, queste sono state le uniche parole di Filippo prima di ricominciare a piangere e decidere dunque di non continuare a parlare. Forte e commovente l’abbraccio dei suoi compagni di squadra, che lo hanno sostenuto in questo momento delicato della serata.

Per rimanere aggiornato su Amici Celebrities, CLICCA QUI