Amici Celebrities, Francesca Manzini viene eliminata e si scioglie in lacrime: il retroscena choc sul padre lascia tutti a bocca aperta.

Nel corso della puntata di Amici Celebrities andata in onda ieri, ci sono stati diversi colpi di scena e soprattutto tanti momenti di grande emozione, riguardanti alcuni dei concorrenti rimasti in gioco. Durante la seconda manche, ad esempio, Filippo Bisciglia è scoppiato in lacrime e ha addirittura interrotto l’esibizione per la troppa emozione. Il motivo riguarda la mamma, anche se lui non se l’è sentita di spiegare esattamente cosa lo facesse commuovere. Al termine della trasmissione, invece, è stata la volta di Francesca Manzini, l’eliminata della serata. Dopo il verdetto finale, l’imitatrice si è sciolta in lacrime e ha raccontato un retroscena molto forte sul padre: ecco le sue parole, che hanno lasciato tutti a bocca aperta.

Amici Celebrities, le lacrime di Francesca Manzini per il padre: retroscena choc

Francesca Manzini ha perso la sfida finale con MAssimiliano Varrese e ha dovuto lasciare la scuola di Amici Celebrities. L’imitatrice teneva molto alla sua permanenza nel Talent e non è stato facile per lei abbandonare questo ‘sogno’. Dopo i rigraziamenti di rito per tutti coloro che l’hanno seguita in questo percorso, dagli autori agli insegnanti, la Manzini è scoppiata a piangere nel ringraziare suo padre. Le sue parole hanno lasciato tutti a bocca aperta, anche perché il ringraziamento nei confronti del suo papà è stato piuttosto ‘insolito’: ‘Ringrazio mio padre per la sua irresponsabilità’ – ha detto tra le lacrime – ‘genitori non si nasce, ma grazie a lui oggi sono qui’.

Non è chiaro a cosa si riferisca esattamente Francesca, ma sembra evidente che alcune sofferenze del passato l’abbiano aiutata a diventare un’artista, ad esprimere la sua interiorità nel ballo e nel canto, per questo ha voluto ‘ringraziare’ chi le ha causate, per aver permesso involontariamente di far venire fuori tutta la sua forza. Prima di uscire, l’imitatrice ha chiesto di cantare ‘Gli Uomini non cambiano’, di Mia Martini, sempre riferita probabilmente al padre. E proprio sulle note della canzone si è chiusa questa emozionante puntata.

