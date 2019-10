Temptation Island, Andrea e Zoe stanno insieme? Parla l’ex tentatrice

Temptation Island, Andrea e Zoe stanno insieme? Ha parlato l’ex tentatrice nello studio di Uomini e Donne.

Nello studio di Uomini e Donne oggi 10 ottobre sono stati presenti i due ex concorrenti di Temptation Island, Andrea Ippoliti e Nathalie Caldonazzo per avere un ultimo confronto dopo aver lasciato il villaggio delle tentazioni separati. Oggi l’ex fidanzato del programma si sta frequentando con Zoe, la tentatrice conosciuta lì. Nel momento in cui è entrata la 20enne, Nathalie ha preferito uscire dallo studio. Così Zoe ha finalmente chiarito la sua posizione nella vita di Andrea.

Quando è arrivato il momento di far entrare la 20enne, Nathalie ha preferito uscire: Zoe si è seduta al suo posto ed ha confermato che sta conoscendo Andrea. “Ci stiamo conoscendo. In casa non siamo entrati per fare chi sa che. Io non credo che con me lui non avrebbe lo stesso atteggiamento che ha avuto con lei: l’uomo è il riflesso della sua donna. io sono istintiva come lui. Le cose andrebbero diversamente”, le sue parole.

La giovane ha voluto poi difendersi dalle parole dette precedentemente dall’ex di Andrea sul suo conto. “Non ho mai giudicato Nathalie, è una bella donna ed anche brava. Non l’ho mai screditata. Mi avrebbe fatto piacere parlarle”.

Con le dichiarazioni di oggi nello studio di Maria De Filippi alla fine è uscita la verità: Andrea e Zoe si stanno conoscendo, frequentando: non sono del tutto ancora una coppia.