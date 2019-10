Le anticipazioni della seconda puntata dei Bootcamp di XF13 con Mara Maionchi e Malika Ayane.

Si preannuncia una puntata bella tosta quella che andrà in onda questa sera, giovedì 10 ottobre 2019. Vedremo infatti in diretta su Sky Uno alle 21.15 come sempre la seconda puntata dei Bootcamp. Il gioco delle sedie che porta i giudici a scegliere 5 concorrenti dai 12 di partenza da portare agli Home Visit. Si tratta di una dinamica piuttosto cattiva. I concorrenti che ottengono una sedia dovranno stare in tensione fino alla fine: i giudici potrebbero chiamare uno switch e far alzare qualcuno per dare posto ad un altro talento. Vediamo ora le anticipazioni!

Mara Maionchi, anticipazioni sui Bootcamp del 10 ottobre

Questa sera vedremo i Bootcamp di Mara Maionchi. La colonna portante del programma infatti dovrà scegliere trai suoi 12 over i 5 da portare agli Home Visit. Non sarà facile e dalle anticipazioni sappiamo che lei stessa avrà bisogno di ascoltare con molta pazienza e attenzione ogni voce.

Concorrenti Malika Ayane: chi arriverà agli Home Visit

Competitiva e super pignola. Malika, giudice di X Factor per la categoria under uomini avrà un compito complicato. Scegliere i 5 talenti da portare agli Home Visit sarà tosta anche perché c’è molta attesa per il destino di Nuela che ha cantato Carote e ha conquistato il pubblico. Sarà prescelto oppure no? E poi, ci sarà un po’ di diatriba tra lei e Sfera? I due avevano un po’ litigato nelle scorse puntate, la discussione continuerà anche questa volta?

Vuoi sapere tutto su X Factor 2019?

Volete sapere tutto su XF13 e sui concorrenti che andranno agli Home Visit e poi ai Live?

Per essere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dei vip clicca qui!