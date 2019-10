Antonella Clerici parla del possibile approdo a Mediaset e apre a un’incredibile possibilità: ‘Ci andrei se Maria De Filippi…’, l’ipotesi è clamorosa.

Antonella Clerici sta vivendo un momento molto delicato dal punto di vista professionale. Dopo il sofferto addio a La Prova del Cuoco, dove è stata sostituita da Elisa Isoardi, la conduttrice è stata messa un po’ ‘da parte’ dalla Rai, che per la stagione 2019-2020 l’ha quasi esclusa dai palinsesti. La conduttrice, che non perde mail il sorriso e la positività, ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi, raccontando come sta vivendo questo periodo. E alla domanda su un possibile approdo a Mediaset, magari in una delle trasmissioni di Maria De Filippi, ha risposto aprendo le porte a un’ipotesi clamorosa: ecco le sue parole.

Antonella Clerici a Mediaset? ‘Se Maria de Filippi…’, le sue parole senza freni

Antonella Clerici sembra essere arrivata a un punto di rottura con la Rai, un punto di non ritorno, che presto potrebbe tramutarsi in un addio definitivo. Ma quale sarà il futuro di Antonella? In un’intervista rilasciata al settimanale ‘Chi’, la conduttrice ha raccontato di stare utilizzando questo periodo lontano dalle scene per dedicarsi alla famiglia e ai suoi hobby, cosa che non ha potuto fare come avrebbe voluto quando lavorava tutti i giorni in tv. Antonella sta trascorrendo più tempo con la figlia Maelle e con il compagno Vittorio Garrone, e sta trovando il piacere di cucinare per loro e per i suoi amici.

Ma il lavoro le manca sicuramente e di certo la Clerici desidera tornare in tv. Ultimamente si è parlato di un suo possibile approdo a Mediaset, magari in uno dei programmi di Maria De Filippi, che in passato ha già dato una chance ad alcune colleghe escluse da altre aziende, ma Antonella su questo è piuttosto categorica: ‘Non busserei mai alla sua porta, ha tante brave conduttrici da valorizzare nella sua azienda. Se poi avesse un progetto apposta per me, allora sarebbe diverso’. La Clerici ha detto di non voler essere un peso per la collega, che stima molto, e che non vuole romperle le scatole, ma di sicuro lavorerebbe con lei qualora ci fosse il progetto giusto.

