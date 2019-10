Asia Argento, nuovo flirt in corso: è un ex naufrago de L’Isola dei Famosi; scopriamo di più sul nuovo gossip che riguarda l’attrice.

Un nuovo amore in vista per Asia Argento. E non sarebbe un personaggio sconosciuto al pubblico. A lanciare lo scoop è il settimanale Chi, che parla di una frequentazione, che va avanti da qualche settimana, tra Asia Argento e un aitante ex naufrago de L’Isola dei Famosi. Si tratta di Andrea Preti, che ha partecipato all’edizione del 2016 del reality di Canale 5. Scopriamo di più sulla possibile nuova coppia!

Potrebbe interessarti anche:

Asia Argento, nuovo flirt in corso: è l’ex naufrago Andrea Preti

Asia Argento e Andrea Preti sarebbero più che semplici amici. A rivelarlo è Chi, il settimanale di Alfonso Signorini, che parla di una frequentazione tra i due che va avanti da qualche settimana. I due sarebbero molto vicini, ma , al momento, preferiscono tenere la storia lontana dai riflettori. Non sarebbe la prima attrice famosa a far battere il cuore al bel 31 enne. Andrea Preti infatti ha avuto una storia con la bellissima Claudia Gerini. Dopo la rottura con lei, nessun altra relazione di rilievo. Che Asia Argento sia riuscita a far sciogliere di nuovo il suo cuore? Per ora, nulla è ancora ufficiale. In attesa di smentiti o conferme da parte dei diretti interessati, vi piacerebbero insieme Asia e Andrea?