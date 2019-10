Belen Rodriguez ha scattato una foto mentre è in bagno: alza la gamba e si vede tutto! Diamo un’occhiata.

Incantevole come sempre: Belen Rodriguez è l’argentina più amata dagli italiani. Bella, sensuale e dolce riesce a far sempre parlare di se’. Da quando è tornata con il suo Stefano de Martino sembra essere più felice e spensierata del solito: a Mattino Cinque ha rivelato che se il ballerino napoletano le chiedesse di sposarla (per la seconda volta) direbbe subito di sì! Il loro è un amore autentico e fa sognare tutti: anche le sue forme scatenano gli animi dei fan. Poco fa ha scattato una foto difronte lo specchio che ha fatto impazzire tutti. Diamo un’occhiata!

Potrebbe interessarti anche:

Belen Rodriguez in bagno: alza la gamba, ma la gonna è troppo corta

Questa volta ha fatto impazzire davvero tutti: Belen di fronte lo specchio ha alzato la gamba. La sua gonna molto corta non le ha coperto proprio tutto e gli occhi dei fan sono finiti tutti lì, sulle sue splendide forme!

Tramite le sue Ig story Belen mostra la sua quotidianità, condivide con tutti il suo amore per la famiglia e come è capitato oggi, pubblica scatti o selfie di se’ che lasciano senza fiato chiunque! Stefano De Martino, attualmente, è uno degli uomini più invidiati d’Italia: avete capito perchè?