Ha letteralmente infiammato Instagram con quest’ultima foto, Belen Rodriguez: la bretella del suo vestito cade, ma un dettaglio cattura l’attenzione.

È la protagonista indiscussa di Instagram. Con i suoi 6500 post, Belen Rodriguez è la vera e propria celebrità dei social. La sua photogallery, infatti, è davvero ricca di scatti davvero mozzafiato. Ma non solo. Perché, da quando è stata introdotta anche su Instagram la modalità ‘stories’, l’argentina non perde mai occasione di poterne usufruire. Pochissime ore fa, infatti, ha condiviso tantissimi video e foto del backstage di un suo nuovo shooting fotografico. O, perlomeno, è quello che si evince dalle immagini riproposte. Ecco. È proprio in alcune di esse che si vede chiaramente che la bretella del suo vestito cade, mettendo in evidenza, dunque, un dettaglio davvero ‘clamoroso’. Da cui, com’è giusto che sia, è impossibile distogliere lo sguardo.

Belen Rodriguez, la bretella del vestito cade: un dettaglio cattura l’attenzione

È da poco ritornata da una mini vacanza insieme a suo marito e alle rispettive famiglie per festeggiare i 30 anni di Stefano De Martino, eppure subito si è messa a lavorare. Stando ad alcune immagini pubblicate sui social, sembra che Belen Rodriguez stia, in questi ultimi giorni, impegnata in un nuovo shooting fotografico. Non sappiamo, ovviamente, a cosa stia lavorando nello specifico. Eppure, ha tutte le ‘carte in regola’ per dimostrarsi, ancora una volta, un vero e proprio successo. Ed è, tra l’altro, proprio tra uno scatto e l’altro che, oltre ad un’entusiasmante foto in bagno, la showgirl si mostra nei camerini in fase di preparazione. Ecco. È proprio durante questi momenti che, da come si può vedere dal frame riproposto in basso, la bretella del suo vestito ‘cade’ (in realtà, è proprio il modello dell’abito che è così) mettendo in evidenza, come dicevamo precedentemente, un dettaglio davvero ‘clamoroso’. Di che cosa parliamo? Diamoci un’occhiata insieme:

Ebbene si. È praticamente impossibile non notare quella magnifica piuma che si adagia proprio sulla prosperosa scollatura della showgirl. Ci avete fatto caso anche voi, vero?