Cecilia Rodriguez, gesto clamoroso: la bella argentina mostra il seno ad un paparazzo durante una giornata di shopping con Ignazio

Cecilia Rodriguez questa volta ha superato tutte. Un gesto estremo che è diventato immediatamente virale sul web. La bella argentina si trovava, con il suo fidanzato Ignazio Moser, per le vie del centro di Milano in una normale e tranquilla mattinata di shopping, quando viene sorpresa da un paparazzo.

Mentre era in un camerino di un noto negozio a provare un abito, Cecilia si è accorta del paparazzo e ha reagito in modo decisamente inaspettato.

Cecilia Rodriguez, gesto clamoroso: mostra il seno ad un paparazzo

Scatto decisamente piccante quello immortalato dal fortunato paparazzo. Perchè Cecilia Rodriguez, una volta accortasi della macchina fotografica puntata verso di lei, ha deciso di non nascondersi, bensì di sorridere verso l’obiettivo, spostando leggermente la giacca che aveva addosso e scoprendo il seno completamente nudo.

Ignazio, che era in compagnia della sorella di Belen, non si è affatto ingelosito di questo siparietto. Ma, pare che abbia sorriso divertito.

La foto è stata censurata con una simpatica stellina ed è diventata subito virale dopo la pubblicazione sul settimanale Nuovo e ripreso poi da Tgcom24.

Il gesto estremo di Cecilia Rodriguez ha scatenato non poche polemiche sui social. C’è chi l’ha trovato divertente e chi l’ha ritenuto fuori luogo ed inopportuno. Sta di fatto che Cecilia, ancora una volta, ha dimostrato di non avere problemi a mostrare il suo lato malizioso e provocante; come le ultime foto condivise dalla bellissima argentina di uno shooting di una campagna pubblicitaria, durante la quale ha scattato delle foto davvero bollenti.