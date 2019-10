Corso di Laurea per diventare influencer: tutto sul nuovo percorso di studi, lanciato dall’università telematica E-Campus.

Il tuo sogno è diventare influencer? Ebbene, da oggi puoi studiare come farlo. Proprio così, perché nasce il corso di laurea triennale volto a formare i giovani nel lavoro di influencer. Si tratta di un indirizzo del corso di Scienze della Comunicazione, che ha lo scopo di insegnare tutti i trucchi e gli strumenti per essere preparati nel nuovo marketing nel mondo social, quello che ormai sembra essere diventato il più fruttifero. Scopriamo di più sul nuovo corso di studi che sta destando già tantissimo interesse tra i giovani.

Corso di Laurea per diventare influencer: da oggi puoi studiare come farlo

Un corso di laurea per diventare influencer: è quello che offre l’università telematica E-Campus, che ha lanciato questo innovativo percorso di studi. Si tratta di un corso di laurea triennale, con indirizzo ‘influencer’, che rientra nel corso di Scienze della Comunicazione. Un percorso universitario a tutti gli effetti, quindi, che prevede un piano di studi prefissato, con un solo esame a scelta all’anno per i laureandi. Molti esami sono i tipici di un percorso di studi in Scienze della Comunicazione,e come si legge sul sito ufficiale dell’università telematica E-Campus, “la preparazione offerta dal curriculum consentirà all’influencer di svolgere nel tempo un’attività professionale affidabile e sostenibile“. Insomma, una grande opportunità per chi sogna una carriera alla Chiara Ferragni Il settore su cui si concentrerà maggiormente il corso è quello Fashion e Beauty, dove c’è la maggiore richiesta di influencer. Quello dell’influencer, quindi, si appresta a diventare sempre più un vero e proprio lavoro, per svolgere il quale è giusto avere la giusta preparazione. Se il vostro sogno è diventare influencer, questa potrebbe essere la strada giusta per voi!