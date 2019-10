Diletta Leotta a 12 anni, spunta una foto del passato: “Sognavo di essere come lei”; ecco la foto ricordo della conduttrice.

Viso incantevole e curve mozzafiato, Diletta Leotta è senza dubbio una delle donne più amate dagli italiani. Merito della sua indiscutibile bellezza, che ha letteralmente conquistato gli amanti del calcio. E non solo. Diletta è seguitissima da tantissimi fa, soprattutto sui social, dove ama condividere con i fan foto di vita lavorativa e privata. Ma anche foto ricordo…come quella apparsa poco fa sul suo profilo ufficiale di Instagram. Nello scatto in questione, Diletta ha soli 12 anni. Siete curiosi di scoprire com’era? Scopriamolo insieme.

Diletta Leotta, spunta una foto all’età di 12 anni: sognava di essere Federica Pellegrini

A 12 anni, Diletta Leotta sognava di diventare una nuotatrice famosa come Federica Pellegrini. A rivelarlo è stata proprio la conduttrice di Dazn, che ha postato su Instagram una foto davvero particolare. Si tratta di una foto di qualche anno fa, quando la bellissima giornalista aveva solo 12 anni. Dall’ ‘abito’ che indossa, è evidente la sua passione per il nuoto. Ecco il post che ha incuriosito i fan:

In occasione del Festival Dello Sport, Diletta Leotta incontra Federica Pellegrini e , con un post sui social, rivela che a 12 anni sognava di essere proprio come la nuotatrice. E, insieme alla foto con la campionessa di nuovo, posta uno scatto risalente proprio al suo passato. La Leotta è splendida in tenuta da nuoto e i suoi fan non possono che notare la stessa cosa: Diletta era bellissima già a 12 anni. Il post della conduttrice, infatti, è stato letteralmente invaso dai complimenti dei fan, che ormai da anni seguono la ‘Diletta’ nazionale.

La polemica per i cori al San Paolo di Napoli

Dopo la partita Napoli-Brescia di qualche settimana fa, Diletta è stata protagonista di una polemica nata per via di alcuni cori indirizzati alla giornalista dagli ultras napoletani. Cori di apprezzamento, ma per qualcuno troppo ‘spinti’: c’erano dei chiari inviti alla conduttrice a ‘mostrare qualcosa’. E c’è chi aveva visto nella reazione della Leotta (ha mostrato il pollice verso) un fastidio nell’ascoltare quei cori allo stadio San Paolo, ma la conduttrice ha voluto chiarire tutto: si è trattato solo di un semplice malinteso.