Risale ad un po’ di tempo fa questa foto di Francesca De André sotto la doccia: il costume che indossa la giovane è minuscolo, ma la scollatura è da urlo.

Dopo diverse settimane, Francesca De André ritornerà in televisione. Ricordiamo tutti che la sua ultima ospitata a Live-Non è la D’Urso non è andata affatto a buon fine. Prima ancora, infatti, di entrare in scena, la giovane aveva avvertito un malore. E, proprio per questo motivo, che è stata trasportata con urgenza al Pronto Soccorso. Suscitando la preoccupazione sia del suo fidanzato Giorgio Tambellini, di Barbara D’Urso e di tutti i telespettatori. Da quel momento, nonostante siano state date notizia riguardo al suo stato di salute, la ragazza non è più apparsa in televisione. Così come su Instagram. Pensate, l’ultima foto pubblicata dalla De André risale al 20 Agosto. Dove, tra l’altro, si lascia immortalare sotto la doccia. Eccola nel dettaglio.

Francesca De André, la doccia infiamma Instagram: il costume è minuscolo, scollatura da urlo

È stata una delle protagoniste indiscusse del Grande Fratello 16. Con un grande e difficile passato alle spalle, anche nella casa più spiata d’Italia, Francesca De André ha dimostrato pubblicamente il suo forte carattere. Lo ha fatto quando, in diretta, ha scoperto del tradimento di Giorgio Tambellini. E lo ha evidenziato ancora di più quando, da Barbara D’Urso, ha annunciato di essere ritornata con il suo ex. Sono passate diverse settimane da questa dichiarazione, eppure sembra che oggi la De André sia ospite di Pomeriggio Cinque. Da quando si è sentita male dietro le quinte di Live-Non è la D’Urso, la milanese è completamente ‘sparita’. Anche su Instagram, pensate. L’ultima sua foto, come dicevamo poco fa, risale a più di un mese fa. Era il 20 Agosto scorso quando Francesca ha condiviso un’entusiasmante foto sotto la doccia. Tuttavia, ciò che cattura l’attenzione è, senza alcun dubbio, il costume davvero minuscolo. Che, da come si può chiaramente vedere, mette in evidenza la sua scollatura da urlo.