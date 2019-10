Ospite della puntata odierna di Pomeriggio Cinque è Francesca De Andrè che ha voluto raccontare tutta la verità sul tradimento di Giorgio.

Una puntata di Pomeriggio Cinque davvero incredibile. Dopo, infatti, un’ampia parentesi dedicata a notizie d’attualità, la bella Barbara D’Urso ha fatto fare l’ingresso in studio a Francesca De André. La giovane milanese, da diverso tempo, è ritornata con il suo ex Giorgio Tambellini. Ebbene si. Proprio colui che, durante la permanenza della ragazza all’interno della casa del Grande Fratello 16, l’aveva tradita, è riuscito a farsi perdonare. Certo, Francesca dice che sia stato tutto un complotto organizzato da Biagio D’Anelli e sua sorella Fabrizia. Ecco. È proprio per questo motivo che, nella diretta dello show di oggi, la De André ha raccontato tutta la verità sul tradimento e presunto complotto.

Francesca De André, tutta la verità sul tradimento di Giorgio a Pomeriggio Cinque

Dopo il malore di qualche settimana fa in diretta a Live-Non è la D’Urso, Francesca De André è ritornata in tv per la prima volta. Ospite di Pomeriggio Cinque, la giovane ha avuto l’opportunità di raccontare tutta la verità sul tradimento del suo fidanzato Giorgio Tambellini. E di poter chiarire, quindi, con tutte quelle persone che non credono affatto alle dichiarazioni del suo fidanzato. In primis, Biagio D’Anelli. Secondo Francesca, infatti, è proprio lui che, insieme a sua sorella Fabrizia ed Alessandra, la sua migliore amica, hanno organizzato questo complotto. Ecco. Stando a quanto dichiara la giovane in diretta televisiva, il tradimento si è consumato, certo. Lo ha confermato lo stesso Giorgio. Ma non corrisponde affatto all’audio che, sia Fabrizia che Biagio, raccontano di aver ascoltato. E che, quindi, conferma il tradimento dettagliato del fiorentino.

La risposta in diretta televisiva a Gennaro Lillio dopo le accuse

Diverse settimane fa, Gennaro Lillio aveva confessato a Pomeriggio Cinque che, in seguito alle accuse di Francesca De André, l’avrebbe portata in tribunale. La giovane, infatti, aveva accusato il modello napoletano di essere stato violento e aggressivo nei suoi confronti. Ecco. Nella puntata di oggi, la milanese ha risposto alla volontà dell’ex gieffino di portarla in tribunale. “Buon per lui”, dice Francesca. Aggiungendo che ha detto quelle cose in risposta ad un post che, mesi fa, Gennaro aveva scritto in merito ad aggressioni da parte della De André. “Hai detto che ti ha sbattuta contro il muro”, dice la D’Urso. “È vero”, conclude la giovane. Come andrà a finire.