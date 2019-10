Nella puntata di Amici Celebrities, c’è stata una lite in diretta tra Giulio Scarpati ed Emanuele Filiberto di Savoia, ma è spuntato fuori un retroscena.

Ed anche la quarta puntata di Amici Celebrities è andata. Così come nell’appuntamento scorso, anche in quello andato in onda ieri sera è accaduto un po’ di tutto. Tra esibizioni incredibili, ripescaggio ed eliminazioni, il talent di Canale 5 ha ancora una volta incantato. Pensate, non sono affatto mancati i litigi. Ebbene si. Durante la puntata di ieri, infatti, c’è stato un’accesa lite tra Giulio Scarpati, ospite della serata, ed Emanuele Filiberto di Savoia, concorrente della squadra blu. Ecco. A distanza di qualche ora dalla messa in onda della puntata, è spuntato un ‘clamoroso’ retroscena proprio su questo duro botta e risposta. Ecco cosa è emerso da alcuni commenti apparsi su Twitter.

Giulio Scarpati, lite in diretta ad Amici Celebrities con Emanuele di Savoia: il retroscena

È stata una puntata davvero imperdibile quella di Amici Celebrities andata in onda ieri. Non soltanto perché, per la prima volta in assoluto, Maria De Filippi ha ‘abbandonato’ il suo talent, cedendo il posto a Michelle Hunziker, ma anche perché, come al solito, è accaduto proprio di tutto. Impossibile, a tal proposito, non fare menzione alla lite che è accaduto tra Giulio Scarpati ed Emanuele Filiberto di Savoia. Tuttavia, a distanza di poche ora dalla messa in onda di questo acceso diverbio, è spuntato un clamoroso retroscena. Stando ad alcuni commenti apparsi su Twitter, la lite sarebbe stata tagliata. La puntata del talent, lo sappiamo, non è in diretta. È proprio per questo motivo che, come recitano alcuni commenti, c’è stata la possibilità di ridimensionare lo scontro tra i due personaggi dello spettacolo. Eccone alcuni:

Ecco. Questi sono soltanto alcuni dei commenti che testimoniano il taglio della lite tra il buon Scarpati ed Emanuele di Savoia. Per quale motivo, secondo voi, sarà stata fatta una scelta del genere?

