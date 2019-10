Ilary Blasi a poche ore dalla nuova puntata di Eurogames è coinvolta in un incidente piccante nei camerini ma riesce a coprirsi in tempo…

Tra pochissimi istanti inizierà una nuova puntata di Eurogames. Ebbene si. Dopo ben una settimana, Ilary Blasi ed Alvin saranno alla prese con la quarta puntata del vecchio ‘Giochi senza Frontiere’. Come sarà l’outfit della conduttrice? Nelle puntate precedenti, la giovane romana ha davvero sorpreso tutti. Incantevole come sempre, anche se con alcuni dettagli che non passano affatto inosservato. Tuttavia, come vestirà questa sera? Ovviamente, lo scopriremo tra pochissimo. Nell’attesa, però, è bene che voi sappiate che la moglie di Francesco Totti è stata la protagonista di un incidente davvero molto piccante. È nei camerini. È in attesa di trucco e parrucco, ma improvvisamente accade qualcosa di inaspettato.

Ilary Blasil, incidente piccante nei camerini di Eurogames

Ilary Blasi è alle prese col trucco e parrucco prima della messa in onda del programma in prima serata su Canale 5. Come tutti sapete, il gioco si struttura in nove prove di abilità, che devono affrontare le varie Nazioni in gara per poter guadagnare maggiori punti possibili. Uno show basato, quindi, sulla sfida, ma anche sul divertimento. Ed è proprio su questa scia che si basa anche una delle recenti Instagram Stories della conduttrice del programma. Da come si può vedere da alcune immagini pubblicate sul suo account social, la bella Ilary, prima di entrare in diretta, canta sulle note di Shaken della cantante LP mentre si muove divertita avvolta solamente dall’accappatoio bianco e le sneakers. È proprio in questo preciso istante che la bella Ilary è la protagonista di un vero e proprio incidente piccante. Mentre, infatti, si dimena, scherza, balla e ride con il suo magnifico staff, la conduttrice romana alza un po’ troppo la gamba. Facendo in modo, quindi, che si possa intravedere qualche cosa di troppo. Niente paura! La giovane romana se ne rende conto giusto in tempo. Coprendosi immediatamente con la mano. Ah, Ilary: sei incredibile!