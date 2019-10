Lidia Schillaci interpreta Lady Gaga a Tale e Quale Show e conquista la stampa Usa che la scambia per la pop star americana

Lidia Schillaci è tra i concorrenti di Tale e quale show. Dopo una carriera ricca di successi dati dalle collaborazioni con Eros Ramazzotti e dalle scritture di colonne sonore di numerosi film, la cantautrice si cimenta in una nuova fantastica esperienza colpendo già il cuore dei telespettatori.

In particolare, una sua esibizione in cui ha interpretato Lady Gaga ha lasciato senza parole il pubblico presente in studio, la giuria e il telespettatori a casa. E non solo, anche la stampa americana è stata colpita dall’esibizione della bella siciliana. Ecco cosa è successo.

Lidia Schillaci interpreta Lady Gaga a Tale e Quale Show: la stampa Usa la scambia per la pop star

Lidia Schillaci era talmente “tale e quale” a Lady Gaga che la stampa USA ha creduto che si trattasse di un’esibizione della pop star americana.

Somiglianza sia nell’estetica che dal punto di vista della tonalità vocale; parrucca bionda, vestito da sera nero e gioielli vistosi, Lidia Schillaci si è seduta al pianoforte, e ha conquistato la standing ovation del pubblico e dei giudici che l’hanno decretata vincitrice della puntata.

Nello studio del programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti, la Schillaci ha replicato la performance di Lady Gaga alla notte degli Oscar, quando assieme a Bradley Cooper ha cantato al pianoforte il brano “Shallow“ tratto dal film “A star is born”.

In particolare, il sito Blast ha commesso un epic fail: per accompagnare un articolo su Lady Gaga ha scelto proprio una foto tratta dalla performance della Schillaci.