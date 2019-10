Domenica In, Mara Venier è stata la protagonista di un duro colpo: un personaggio famoso ha preferito la concorrenza, ecco di chi si tratta.

Continua il successo di Domenica In. Il programma di Mara Venier è iniziato soltanto da poche settimane. Eppure, il seguito che sta riscontrando è davvero incredibile. Ogni settimana, infatti, la zia d’Italia si conferma regina indiscussa della sua fascia oraria. Tuttavia, stando a quanto trapelato dal settimanale Chi, sembra che un personaggio famoso abbia clamorosamente rifiutato lo show di Rai Uno per la ‘concorrenza’. Ebbene si. È proprio così. O, perlomeno, è quanto si evince dalle pagine del giornale diretto da Alfonso Signorini. Ma cos’è successo? E, soprattutto, di chi parliamo? Ecco tutto nel dettaglio.

Mara Venier, duro colpo per Domenica In: il ‘no’ di un personaggio famoso per la concorrenza

In queste poche settimane di messa in onda, Mara Venier e il suo Domenica In non hanno affatto deluso le aspettative dei suoi telespettatori. In ogni puntata, infatti, si sono alternati degli ospiti davvero incredibili. Facendo confermare, come dicevamo precedentemente, la zia d’Italia regina indiscussa della sua fascia oraria con dei picchi di share davvero altissimi. Tuttavia, stando a quanto si apprende dal settimanale ‘Chi’, anche la Venier ha ricevuto un colpo basso da un personaggio molto famoso. Che ha preferito, quindi, la concorrenza. Ma di chi parliamo? Di Emanuele Filiberto di Savoia. Stando a quanto si apprende dal settimanale, il principe aveva sottoscritto un contratto con l’azienda di Viale Mazzini per essere inviato fisso del programma di Rai Uno della domenica pomeriggio. Ma, a quanto pare, avrebbe clamorosamente rifiutato per partecipare ad Amici Celebrities. Da quanto si apprende, quindi, la passione per il canto dell’imprenditore è riuscita a prevalere su questo nuovo impegno lavorativo.

