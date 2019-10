Mara Venier, la frecciatina a Emanuele Filiberto di Savoia: “L’ha sognato!”; ecco cosa ha scritto la conduttrice sui suoi social.

È tra i protagonisti assoluti di Amici Celebrities, la versione del talent di Maria De Filippi dedicata ai vip. Parliamo di Emanuele Filiberto di Savoia, che nella trasmissione di Canale 5 sta dando prova di essere un abile cantante. Ma proprio qualche ora fa, per il principe è arrivata una frecciatina social da parte di una delle conduttrici più amate della nostra tv. Si tratta di Mara Venier, la regina di Domenica In. E la stoccata a Emanuele Filiberto riguarda proprio la tramissione domenicale Rai, in cui, gira voce, avrebbe dovuto partecipare proprio il principe di Savoia. La Venier smentisce tutto così!

Mara Venier, la frecciatina a Emanuele Filiberto di Savoia: “Mai chiesto di fare Domenica In!”

Una Mara Venier senza peli sulla lingua quella che abbiamo visto poco fa nelle sue Instagram stories. La conduttrice ha voluto fare una precisazione su una voce che, in questi giorni, sta facendo il giro del web. La voce secondo cui Emanuele Filiberto sarebbe stato contattato dalla Rai per prendere parte a Domenica In come inviato della trasmissione. Ma sarebbe stato proprio il principe a rinunciare all’impegno con la Rai per partecipare ad Amici Celebrities. Mara Venier ha deciso di smentire, a modo suo, questa notizia:

“Mai chiesto a Emanuele Filiberto di fare l’inviato a Domenica In! Il ragazzo l’ha sognato!”. È così che Mara Venier smentisce i presunti contatti tra il principe e la sua trasmissione. La voce di un ‘no’ a Domenica In per partecipare ad Amici non corrisponderebbe, quindi, alla realtà. E Mara, come sempre, non è una che le manda a dire! Che ne pensate di questa vicenda?