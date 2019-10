Belen Rodriguez ospite al telefono di Mattino Cinque ha fatto una dichiarazione che riguarda il matrimonio (bis) con Stefano De Martino.

A Mattino Cinque oggi 10 ottobre si è parlato della vita privata di Belen Rodriguez. L’argentina è al centro del gossip da molto tempo e si è sempre trovata assediata dai paparazzi: spesso la showgirl ha avuto delle reazioni esagerate, che hanno fatto discutere alcuni. Non si è parlato solo di questo nello studio di Federica Panicucci: anche la meravigliosa storia d’amore tra lei e Stefano De Martino è chiacchierata da tutti. Nuovo matrimonio in arrivo? E’ intervenuta la stessa Belen al telefono in diretta. Ecco le sue parole.

Belen Rodriguez a Mattino Cinque: “Matrimonio bis? Se un giorno me lo chiederà mio marito…”

Belen Rodriguez è intervenuta durante la diretta di Mattino Cinque al telefono. Si è giustificata dei suoi comportamenti con i paparazzi confessando di aver sofferto e che il suo nervosismo è dato anche da alcuni fotografi che usano toni provocatori.

Ha poi parlato del suo rapporto con Stefano ed ha motivato il suo ultimo post che la vede in una piccola chiesa. Matrimonio bis? Non ancora! Queste le parole dell’argentina: “Eravamo a Torre Annunziata al compleanno di Stefano in un luogo in cui si festeggiano cerimonie. Il proprietario mi ha fatto vedere quella piccola saletta ed io ho scattato una foto. Il matrimonio non è in programma: se ci fosse una sorpresa da parte di Stefano ovviamente direi di sì”.