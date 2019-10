Michelle Hunziker mostra su Instagram sua mamma Ineke: l’avete mai vista? E’ bella come lei, ecco la sorpresa di Michelle per il suo compleanno.

Michelle Hunziker ha vissuto una serata davvero emozionante ieri, per l’esordio alla conduzione di Amici Celebrities, che è stato un grande successo, anche se non sono mancati alcuni commenti negativi sul web. Anche oggi, però, è un giorno molto speciale per la conduttrice svizzera, che il 10 ottobre festeggia ben tre importanti ricorrenze. Una è il suo anniversario di matrimonio con Tomaso Trussardi, il quinto per l’esattezza; l’altra è il compleanno della piccola Sole, che compie 6 anni; la terza, ma non meno importante, è il compleanno di sua mamma Ineke, che compie 76 anni. Ma avete mai visto la madre della Hunziker? E’ bella come lei, eccola nelle storie Instagram della figlia.

Potrebbe interessarti anche:

Michelle Hunziker, ecco sua mamma Ineke: è bella come lei

Michelle Hunziker è molto attiva sui social, dove pubblica spesso momenti della sua vita quotidiana. E lo ha fatto anche poche ore fa, quando ha condiviso con i fan una sorpresa che ha organizzato per sua mamma. Oggi, infatti, è il compleanno della singora Ineke, a cui Michelle è molto legata. La donna, che compie 76 anni, è stata sorpresa di primo mattino da sua figlia, che le ha portato una torta e un regalino, facendole spegnere una candelina. Un momento madre-figlia davvero emozionante, che è stato prontamente condiviso su Instagram da Michelle. Nel video, Ineke è in pigiama, ed è molto bella anche in questa versione ‘acqua e sapone’, nonostante la non più giovanissima età. E’ proprio Michelle a sottolinearlo nelle storie: ‘La mia mamma è bella anche all’alba’, scrive la conduttrice. E ha proprio ragione. Del resto, con una figlia così, non ci si poteva aspettare altro!

Per rimanere aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI