Dalla puntata di ieri di Amici Celebrities, Michelle Hunziker ha preso il posto di Maria De Filippi: perché? Ecco svelato il motivo.

Ieri sera, mercoledì 9 Ottobre, è andata in onda una nuova puntata di Amici Celebrities. Ebbene si. Non più, quindi, di sabato. Bensì durante la settimana. L’appuntamento di ieri, come tutti gli altri, è stato davvero imperdibile. Le esibizioni di ogni singolo concorrente sono state incredibili, ammettiamolo. Ma non solo. Proprio nella puntata di ieri, ha fatto il suo esordio alla conduzione Michelle Hunziker. Si, è proprio così. Dopo ben 4 puntata, la padrona di casa Maria De Filippi ha ‘ceduto il suo posto’ alla bella conduttrice svizzera. Ma perché? Per quale motivo, a trasmissione inoltrata, c’è stato questo cambio di staffetta? Ecco cosa è emerso.

Michelle Hunziker sostituisce Maria De Filippi ad Amici Celebrities: ecco perché

Ci sono davvero diversi motivi dietro la scelta di sostituire Maria De Filippi con la bravissima e bellissima Michelle Hunziker per le ultime puntate di Amici Celebrities. Stando a quanto trapelato da una recente intervista della conduttrice svizzera, la regina di Mediaset ha avuto, sin dal primo momento, l’intenzione di ‘affidarle’ questo talent show. Ma, gli impegni della Hunziker con Striscia la Notizia, gliel’hanno impedito. È proprio per questo motivo che, con il ritorno di Enzo Iacchetti nel tg satirico, Michelle è riuscita a calarsi in queste nuove vesti. Ma non è finita. Senza alcun dubbio, ciò che avrà influito sono gli i numerosi impegni lavorativi che anche la De Filippi ha. La conduttrice, infatti, non solo è impegnata con le registrazioni di Uomini e Donne. E, sappiamo, che questo le occupano gran parte del tempo. Ma, dal 19 Ottobre in poi, la De Filippi sarà alle prese con la nuova edizione di Tu si Que Vales. E, come consueto, l’anno nuovo ritornerà con C’è Posta per Te. Insomma, un cambio ‘sofferto’, ma inevitabile.

