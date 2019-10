Subito dopo la puntata di Amici Celebrities, Michelle Hunziker è stata protagonista di uno spiacevole episodio social: ecco cosa è accaduto su Instagram.

È stata una quarta puntata di Amici Celebrities davvero imperdibile. Non soltanto per le esibizioni di ciascun concorrente, ma anche perché era la prima di Michelle Hunziker. Ebbene si. Come raccontato in uno nostro recente articolo, da ieri sera, la conduttrice svizzera ha sostituito Maria De Filippi. E, quindi, sarà proprio lei che, fino alla fine del programma, ne sarà al timone. Tuttavia, nonostante il suo ‘debutto’ era davvero molto atteso e desiderato, subito dopo la puntata, Michelle è stata protagonista di uno spiacevole episodio social. Ecco di che cosa parliamo nel minimo dettaglio.

Amici Celebrities, spiacevole episodio social per Michelle Hunziker dopo la puntata

Ancora una volta, Michelle Hunziker ha saputo dimostrare la sua bravura e la sua capacità di ‘reggere’ il palco. Nella puntata di ieri di Amici Celebrities, la conduttrice svizzera è stata una degna sostituta di Maria De Filippi. Certo, non è assolutamente un compito facile prendere il posto della regina di Mediaset. Eppure, la moglie di Trussardi ci è riuscita alla grande. Tuttavia, terminata la puntata, Michelle è stata protagonista di uno spiacevole episodio social. Cos’è accaduto? Vi riproponiamo i commenti su Instagram. Guardare per credere:

Ecco. Stando, quindi, a quanto trapelato da questi commenti su Instagram che vi abbiamo riproposto in alto, ad alcuni fan del programma non è affatto piaciuto il ‘cambio di staffetta’ tra Michelle Hunziker e Maria De Filippi. Certo, il pubblico italiano è abituato a vedere la moglie di Maurizio Costanzo nei suoi programmi. Questo è vero. Eppure, però, la conduzione della svizzera è stata davvero impeccabile. Infatti, altrettanto numerosi sono stati i commenti in cui, invece, si legge pieno consenso per questo cambio. Invece voi da che parte state?

